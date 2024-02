Preta Gil esbanja beleza em cliques na praia: "Verão inesquecível!"

A cantora Preta Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos de sua viagem para Salvador, na Bahia

Preta Gil usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 20, para compartilhar com seus seguidores algumas fotos que tirou durante os dias que passou em Salvador, na Bahia.

Em alguns cliques postados no feed do Instagram, a cantora aparece esbanjando beleza de biquíni, enquanto curte o dia na praia. A artista também dividiu alguns registros acompanhada de algumas amigas, durante um passeio de barco.

"Dump de um verão inesquecível!!!! Salvador 2024 te amo!!!! #pretasendopreta", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda da publicação, recebendo elogios dos internautas. "Eu piro nos seus lookinhos praia!", disse uma seguidora. "Aff que gata!!! Esse biquíni da foto 2, que lindo", escreveu outra. "Meu coração fica quentinho em ver você feliz", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Preta precisou se ausentar no último dia do Carnaval em Salvador por causa de uma indisposição. A cantora, então, reapareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Muita gente me perguntando o que tive. Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui. Estou medicada, descansando. Jajá ficarei boa [...]", contou ela.

Preta Gil cai no choro ao ser surpreendida por Alcione

Preta Gil foi a primeira convidada do quadro 'Quem Vem Pra Cantar', no 'Domingão com Huck'. Já na abertura do programa da TV Globo, a artista se emocionou ao relembrar o apoio que teve de Luciano Huck e de Angélica durante seu tratamento contra o câncer no ano passado.

Depois foi a vez de Preta cantar com uma pessoa misteriosa. O novo quadro do programa é inspirado no 'Mystery Duets', e consiste em um dueto às escuras, ou seja, o artista só descobre na hora com quem vai se apresentar na atração. Ao descobrir que era a cantora Alcione, Preta ficou muito emociona. "Meu Deus, nunca imaginei que você viesse aqui para cantar comigo. Estou tremendo muito. Eu te amo tanto", disse ela ao ver a artista. Saiba mais!