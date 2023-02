Poliana Rocha se grava de biquíni e exibe corpaço absurdo: ''Função vó''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, apareceu de biquíni na rede social e chamou a atenção com boa forma

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), impressionou ao surgir de biquíni em um vídeo em sua rede social nesta sexta-feira, 17. Após curtir uma piscina com as netas, a loira apareceu contando que havia curtido o dia com as pequenas.

"Função vó completa", contou a mãe de Zé Felipe (24) ao se gravar usando um modelo de roupa de banho fininho.

Pronta para entrar no banho, a famosa sem querer ostentou seu corpaço escultural e chamou a atenção com sua barriga sarada, além do decote marcado.

Ainda nas últimas semanas, Poliana Rocha roubou a cena no batizado das netas, Maria Alice (1) e Maria Flor, ao surgir com um vestido todo recortado e cheio de franjas.

Veja os registros de Poliana Rocha de biquíni:

Poliana Rocha revela se confia em Leonardo e se deseja ter mais filhos: ''Confio em mim''

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu responder três perguntas se seus seguidores na rede social na segunda-feira, 13. Sincera e corajosa, ela não fugiu dos questionamentos sobre seu relacionamento com o esposo e falou o que pensa.

Primeiro a influenciadora foi questionada sobre se importar quando o sertanejo vai pescar ou algo semelhante. Segundo a loira, ela não liga.

"Não! Hoje foi novamente! Ele gosta, fica feliz! Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nessa vida, então temos que fazer o que gostamos, o que nos realiza, o que nos deixa feliz", falou ela sobre cada um fazer suas coisas.

++ Pé de Poliana Rocha rouba a cena em foto e divide opiniões: ''Pezão''

Em seguida, Poliana Rocha foi perguntada mais uma vez sobre confiar em Leonardo novamente. Então ela respondeu: "Confio em mim!". Ela e o famoso estão casados há 26 anos.