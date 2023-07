Pocah chama atenção com cliques à beira da piscina: "Linda demais"

A cantora Pocah ganhou elogios ao postar fotos esbanjando beleza à beira da piscina

A cantora e ex-BBB Pocah chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 18, ao compartilhar algumas fotos e um vídeo em que aparece esbanjando beleza ao curtir o dia ensolarado na piscina.

Nos cliques postados no Instagram, a noiva de Ronan Souza exibiu suas curvas impecáveis ao surgir fazendo várias poses com um biquíni fio-dental rosa. Ela também postou um vídeo dançando Barulhinho, sua música com Kevin o Chris e Luck Muzik. "Essa boquinha", escreveu a morena, acrescentando um emoji de bomba.

Os fãs ficaram impressionados com a postagem e rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que mulher linda demais", escreveu outra. "Você é um mulherão", afirmou uma fã. "Musa", comentou uma admiradora.

Recentemente, Pocah impressionou os seguidores ao mostrar o look que escolheu para prestigiar a festa de aniversário do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinicius Jr., que aconteceu na noite da última terça-feira, 12, no Rio de Janeiro. Nas fotos, a ex-BBB ostentou seu corpaço ao surgir usando um vestido curto preto, com um decote generoso e com alguns detalhes com transparência. Ela completou a produção com meia calça e um sapato da mesma cor do look.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Pocah desabafa sobre críticas ao seu corpo

A cantora Pocah fez um desabafo nas redes sociais após receber comentários maldosos sobre seu corpo. Em sua conta oficial do Twitter, a artista, que participou do Big Brother Brasil 21, fez uma publicação rebatendo as críticas que recebeu sobre "estar magra demais".

A noiva de Ronan Souza, ainda ganhou o apoio da amiga Juliette. "É um povo chato que fica falando que eu estou magra demais. Que saco! Quem está pegando não está reclamando car****", escreveu ela. "Gostosa!", elogiou a campeã do BBB 21. "Se a Ju falou, está falado, porque ela está sempre coberta de razão", respondeu a funkeira.