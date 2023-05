Pocah é alvo de críticas sobre seu corpo e rebate: ''Povo chato''

Recebendo apoio de Juliette, cantora Pocah desabafa na web após ser alvo de críticas por estar 'magra demais'

A cantora Pocah (28) fez um desabafo nas redes sociais recentemente após receber comentários maldosos sobre seu corpo.

Em sua conta oficial do Twitter, a artista, que participou do Big Brother Brasil 21, fez uma publicação rebatendo as críticas que recebeu sobre "estar magra demais".

A noiva de Ronan Souza, ainda ganhou o apoio da amiga Juliette (33)."É um povo chato que fica falando que eu estou magra demais. Que saco! Quem está pegando não está reclamando car****", escreveu Pocah.

"Gostosa!", elogiou a campeã do BBB 21. "Se a Ju falou, está falado, porque ela está sempre coberta de razão", respondeu a funkeira.

Recentemente, Juliette foi quem desabafou sobre a pressão estética. Indigada, a morena usou as redes sociais pra desabafar sobre os julgamentos em relação ao corpo após postar vídeos em que aparecia com o abdômen apoiado na pia. "Hoje falaram que Pocah estava muito magra, e ela é linda e maravilhosa como é. Falam de Virginia, que tem bebê de colo e a barriga sarada. Falam do peso de todo mundo (...) Em corpo você não dá opinião. Não precisa, não acrescenta", aconselhou.

Confira os posts de Pocah:

É um povo chato que fica falando q eu tô magra demais q saco! Quem ta pegando não tá reclamando crl — POCAH (@Pocah) May 1, 2023

Se a Ju falou, ta falado pq ela tá sempre coberta de razão https://t.co/hXliG5xDPo — POCAH (@Pocah) May 1, 2023

Pocah revela planos antes de oficializar casamento com Ronan Souza

Juntos desde 2018, Pocah e Ronan (31) formam um casal e tanto da internet. A cantora, que participou do BBB 21, foi pedida em casamento no programa Mais Você, logo após sair do reality show.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB contou o motivo de ainda não ter oficializado a união com o noivo e revelou que tem planos para cumprir antes de protagonizar a cerimônia.

"O casal quer trabalhar, só pensa em fazer dinheiro. Acho que o casal que pensa em crescer junto e tem o mesmo foco, fica junto e se fortalece junto, então é mais ou menos isso que a gente tem agora em mente. Se fortalecer, prosperar, e vamos viver muito tempo juntos ainda. A gente já é casado, a gente mora junto há quatro anos. Então, mais pra frente, a gente pensa em festa. Agora é o momento de fazer grana".