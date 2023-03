Pocah revela planos antes de oficializar casamento com Ronan: 'Vamos viver'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pocah revelou o motivo de ainda não ter oficializado o casamento com seu noivo

Juntos desde 2018, Pocah (28) e Ronan (31) formam um casal e tanto da internet. A cantora, que participou do BBB 21, foi pedida em casamento no programa Mais Você, logo após sair do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB contou o motivo de ainda não ter oficializado a união com o noivo e revelou que tem planos para cumprir antes de protagonizar a cerimônia.

Pocah , que decolou carreira na música, e Ronan, que trabalha como empreendedor, tem planos na vida profissional para cumprir antes de planejarem a aguardada festa de casamento. "O casal quer trabalhar, só pensa em fazer dinheiro. Acho que o casal que pensa em crescer junto e tem o mesmo foco, fica junto e se fortalece junto, então é mais ou menos isso que a gente tem agora em mente. Se fortalecer, prosperar, e vamos viver muito tempo juntos ainda. A gente já é casado, a gente mora junto há quatro anos. Então, mais para frente, a gente pensa em festa. Agora é o momento de fazer grana".

Apesar de postergar a oficialização da união, Pocah ficou noiva de Ronan no programa Mais Você com um pedido de casamento do amado em rede nacional. Entre lágrimas do momento e palavras de amor, a cantora também declarou sua paixão pelo empreendedor em sua página do Instagram.

"Era para ser só uma brincadeirinha. Corta para mim com aliança no dedo e noiva do homem da minha vida. Há mais de dois anos atrás alguém falou de você para mim e eu disse que te achava cheio de marra. Passou um tempo, uma amiga botou pilha, jogou a gente em um grupo e saiu para conversarmos. Papo vai, papo vem, marcamos de nos encontrar e TEY. 'A paixao me pegou, tentei escapar, não consegui.' O destino com D maiúsculo, vulgo Deus, fez tudo. E eu só agradeço por ter alguém como você, que me faz sorrir todos os dias, que sonha e que chora comigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a realizar tudo o que planejamos, obrigada por você mergulhar nas minhas loucuras e por não soltar da minha mão. Foram 105 dias sem ver seu rosto, sem ouvir a sua voz, sem sentir seus beijos, seu cheiro, seu abraço... Passar 105 dias longe de você foi duro. Mas eu não te esqueci nem por um segundo! Te amo daqui até a eternidade", declarou Pocah na publicação.