Pocah posta foto com namorado para rebater perguntar sobre término: ‘Onde tá o Ronan?’

Cantora Pocah diz que seguidores vivem perguntando sobre paradeiro de namorado

Neste sábado, 17, a cantora Pocah (28) decidiu falar sobre as perguntas e questionamentos sobre seu relacionamento. Questionada frequentemente sobre onde estaria seu namorado, Ronan, que não costuma aparecer nos stories da artista, a morena já tinha uma resposta pronta para os seguidores.

“Todo mundo vive perguntando onde tá o Ronan nos stories? A resposta é: tá sempre aqui do meu lado segurando a minha mão. Seguimos firmes, fortes e blindados de todo mal”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, a cantora aparece agarradinha com o amado, curtindo um dia de muito sol, visto que os pombinhos aparecem com roupas de banho. Pocah, optou por um biquíni azul, enquanto Ronan, um shorts azul-marinho.

Nos comentários da publicação, seguidores e amigos da famosa adoraram a postagem da cantora. “Te amo demais! Sempre juntos!”, disse Ronan. “Lindos”, elogiou a atriz Giovanna Lancellotti. “Eu fui uma que perguntei, felicidades!”, brincou uma internauta.

Veja a publicação de Pocah ao lado de seu namorado Ronan, em meio a questionamentos sobre o relacionamento dos dois:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)



Pocah conta que sofreu acidente de carro mas tranquiliza seguidores

A cantora Pocah revelou em suas redes sociais que sofreu um acidente de carro. Em seus stories, ela tranquilizou os fãs, dando detalhes sobre o que aconteceu na situação toda.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, disse a funkeira em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Foi livramento de Deus! Quem me protege não dorme“, completou a morena.

Em seu Twitter, ela escreveu: “Quem me protege não dorme”, disse. “Que bom que você está bem minha menina! Um susto mesmo”, disse uma seguidora. “Foi só um susto musa, graças a Deus você está bem”, comentou outra. “Que Deus te proteja e te guarde sempre Pocah! Amo você”, exaltou uma terceira fã da cantora.