Pocah conta que sofreu acidente de carro mas tranquiliza seguidores

Cantora Pocah sofre acidente de carro e dá detalhes sobre situação assustadora

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 12h47

Neste sábado, a cantora Pocah (28) revelou em suas redes sociais que sofreu um acidente de carro. Em seus stories, ela tranquilizou os fãs, dando detalhes sobre o que aconteceu na situação toda.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, disse a funkeira em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Foi livramento de Deus! Quem me protege não dorme“, completou a morena.

Em seu Twitter, ela escreveu: “Quem me protege não dorme”, disse. “Que bom que você está bem minha menina! Um susto mesmo”, disse uma seguidora. “Foi só um susto musa, graças a Deus você está bem”, comentou outra. “Que Deus te proteja e te guarde sempre Pocah! Amo você”, exaltou uma terceira fã da cantora.

Veja Pocah falando sobre acidente que sofreu de carro neste sábado:

quem me protege não dorme — POCAH 🔥 (@Pocah) October 29, 2022

Pocah aposta em gênero musical diferente

Além de apostar nas mais variadas parcerias para seus clipes, Pocah também se aventurou em gêneros musicais diferentes. Em agosto a cantora apostou no afrobeat pop, com o single ‘Não Sai Da Minha Mente’, que contou com a participação dos rappers BIN e Lionel.

A música assinada pelo renomado produtor Ajaxx, que está por trás de sucessos do L7NNON e do MC Poze do Rodo, narra uma história de um encontro romântico e sensual entre um casal, que ficou na memória.