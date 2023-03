Pocah revela experiência em festa de Anitta: 'Tira nosso couro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pocah revelou como foi a festa da Anitta e ainda deu detalhes de sua amizade com a estrela

Pocah (28) está com a vida social bem agitada neste final de semana. Depois de curtir a festa da Anitta (29) na sexta-feira, 24, e sair do evento na manhã do dia seguinte, ela ainda marcou presença no segundo dia de shows do Lollapalooza. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou como foi a experiência na festa e ainda deu detalhes de sua amizade com a estrela.

"Não é porque é minha amiga não, mas a Anitta sabe dar uma festa. Ela tem ficado muito fora do país, mas quando vem para cá, ela tira o nosso couro. Eu saí de lá 6h30 da manhã. Foi uma festa super alto astral, a Harmonia do Samba fazendo show. Só tinham amigos, todo mundo ficou muito à vontade, foi muito bom", revelou Pocah .

A cantora, que compartilha muitas amizades no mundo da música, falou sobre sua relação com as amigas de longa data, Anitta e Lexa (28). "Essa união da gente na música é de total importância. Quando a gente já sofre tantos boicotes e já tem tanta gente torcendo contra, não vai ser a gente que vai ficar contra uma a outra. E é sincero, não só pela música. A música une também, mas é uma troca que a gente tem de cuidado umas com as outras, de seres humanos. De Viviane para Larissa, Leia, Rebeca, a gente formou um ciclo muito especial assim. Eu amo muito minhas amigas", afirmou Pocah.

