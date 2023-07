Com vestido curto e justo, Pocah chama atenção ao exibir curvas perfeitas: "Deusa"

A cantora e ex-participante do BBB 21 Pocah impressionou os seguidores ao surgir com look poderoso

A cantora e ex-BBB Pocah chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o look que escolheu para prestigiar a festa de aniversário do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinicius Jr., que aconteceu na noite desta terça-feira, 12, no Rio de Janeiro.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta quarta-feira, 12, a artista, que participou do Big Brother Brasil 21, ostentou seu corpaço ao surgir usando um vestido curto preto, com um decote generoso e com alguns detalhes com transparência. Ela completou a produção com meia calça e um sapato da mesma cor do look.

Nos registros, Pocah faz várias poses e carões, e em algumas imagens aparece ao lado de algumas amigas. Já na legenda, ela brincou sobre a qualidade das fotos, já que algumas estão tremidas. "Pov: sua amiga bebada tirou as suas fotos", escreveu ela.

A postagem rapidamente recebeu diversos elogios. "Lindona", disse uma seguidora. "Até em foto assim tu fica maravilhosa", afirmou outra. "Como pode ser perfeita assim, meu Deus", falou uma fã. "Deusa", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Pocah revela planos antes de oficializar casamento

Juntos desde 2018, Pocah e Ronan formam um casal e tanto da internet. A cantora, que participou do BBB 21, foi pedida em casamento no programa Mais Você, logo após sair do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB contou o motivo de ainda não ter oficializado a união com o noivo e revelou que tem planos para cumprir antes de protagonizar a cerimônia.

"O casal quer trabalhar, só pensa em fazer dinheiro. Acho que o casal que pensa em crescer junto e tem o mesmo foco, fica junto e se fortalece junto, então é mais ou menos isso que a gente tem agora em mente. Se fortalecer, prosperar, e vamos viver muito tempo juntos ainda. A gente já é casado, a gente mora junto há quatro anos. Então, mais para frente, a gente pensa em festa. Agora é o momento de fazer grana", afirmou.