Paulo André faz ensaio fotográfico e deixa fãs sem fôlego: "Surreal"

Finalista do BBB 22, Paulo André deixou a web sem fôlego com ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 11h26

Nesta terça-feira, 10, o atleta e ex-BBB Paulo André (23) deixou a web sem fôlego ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico.

O atleta usou seu perfil no Instagram para compartilhar as fotos sem camisa, esbanjando estilo durante o ensaio.

Paulo André também compartilhou os bastidores do ensaio e deixou o spoiler para seus seguidores, impressionando até Pedro Scooby (33), que comentou: "Gatão papaiiii", disse.

Fãs do ex-BBB, que ficou em segundo lugar na final do reality também comentaram: "Surreal de lindo", escreveu um. "Chique demais", disse outro. "Que isso, P.A?", comentou o terceiro.

Veja os cliques de Paulo André:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Ana Maria Braga mostra encontro com Paulo André e elogia: "Gente boa"

No pós-BBB de Paulo André (23), Ana Maria Braga (73) compartilhou fotos ao lado do atleta, quando encontrou o vice-campeão do BBB 22 enquanto ele estava na emissora para participar do Globo Esporte SP.

Ao publicar as fotos no Instagram, Ana Maria elogiou o atleta olímpico. "Gente boa que não acaba mais", disse ela, que aparece em um dos cliques dando um beijo no rosto do ex-BBB.