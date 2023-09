Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal', exibe curvas impecáveis ao renovar o bronzeado

A atriz Paula Barbosa chamou a atenção dos seguidores ao exibir toda sua beleza enquanto curtia o dia na praia

A atriz Paula Barbosa, que interpretou a personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpo escultural enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 13, a artista, que está aproveitando as férias em Miami, nos Estados Unidos, surge exibindo o corpo sarado ao renovar o bronzeado em uma praia.

Já em outra imagem, Paula segue esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao fazer pose no quarto do hotel. "De um dia de muito calor", escreveu a atriz na legenda da publicação, recebendo os elogios dos fãs nos comentários. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Simplesmente maravilhosa", escreveu outra. "Muito linda. E que corpão", falou um fã.

Recentemente, Paula curtiu as férias em um cruzeiro de luxo ao lado do marido, o produtor musical e empresário Diego Dalia, e do filho, Daniel, de seis anos. "Viajamos juntos desde que o Dani era pequenininho, ele já está acostumado", confessou.

Confira as fotos:

Paula Barbosa desabafa sobre carreira de atriz

A atriz Paula Barbosa, neta do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, afirmou que a pressão por ser neta de um dos maiores novelistas brasileiros não lhe afeta mais como no início da carreira. Em entrevista à revista CARAS, a artista disse que "estudou muito" para que a insegurança não lhe prejudicasse.

"No meu primeiro trabalho, quando fiz a Edith, na novela Paraíso, em 2009, senti mais. Era muito nova, muito ansiosa, mas entendo. E meu avô me preparou para esse momento. Graças a ele, eu estudei muito, procurei estar segura para quando chegasse a hora de saber que dava conta, para poder lidar com isso e ir lá mostrar meu trabalho", disse ela. Confira a entrevista completa!