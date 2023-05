Neta de Benedito Ruy Barbosa desabafa sobre carreira de atriz: "Estudei muito"

Em entrevista à CARAS, a atriz Paula Barbosa garantiu que não se sente afetada pela pressão de ser neta de Benedito Ruy Barbosa

A atriz Paula Barbosa (36), neta do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa (92), afirmou que a pressão por ser neta de um dos maiores novelistas brasileiros não lhe afeta mais como no início da carreira. Em entrevista à revista CARAS, a artista disse que "estudou muito" para que a insegurança não lhe prejudicasse.

"No meu primeiro trabalho, quando fiz a Edith, na novela Paraíso, em 2009, senti mais. Era muito nova, muito ansiosa, mas entendo. E meu avô me preparou para esse momento", declarou.

A famosa, que brilhou como a personagem Zefa, no remake da novela Pantanal, na TV Globo, disse que o avô lhe ajudou bastante a superar seus medos: " Graças a ele, eu estudei muito, procurei estar segura para quando chegasse a hora de saber que dava conta, para poder lidar com isso e ir lá mostrar meu trabalho ".

"Faço teatro desde os seis anos de idade, na escola. E quando disse que queria ser atriz meu avô foi um dos que falou não. Depois, entendi a preocupação dele, que sabia a dificuldade nos altos e baixos da profissão e ainda tinha a preocupação de virem para cima de mim por ser neta dele", reforçou.

Vindo de uma família com histórico na literatura, Paula, que é filha, sobrinha e neta de escritores, confessou que não é ativa na escrita, mas já fez pequenos trabalhos os quais pôde explorar a herança.

"Como não sou uma escritora e não tenho a obrigação de entregar um trabalho, tenho meus momentos de inspiração. Sem esse compromisso a coisa flui. Às vezes, acordo com uma ideia, levanto e escrevo logo", disse.

Ela revelou que na época da faculdade de Artes Cênicas, quando tinha 18 anos, conseguiu se envolver mais com o trabalho de produção de roteiros: "Hoje, tenho mais um curta, um longa e uma peça de teatro, além das minhas composições. Sou mais letrista. De vez em quando, surgem umas melodias, que vou desenvolvendo com o Diego".

Mesmo sendo neta de um popular autor de novelas, a atriz não nega que a profissão é difícil e por anos tentou sair, mas sempre acabava retornando: "Fiz dois anos e meio de Direito, estagiei no TRF, fiz Fonoaudiologia e até curso de estética, mas tudo me levava de volta ao teatro. Tudo isso foi muito importante para eu ter certeza do que realmente eu queria".