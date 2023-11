Patrícia Ramos ostenta corpão ao renovar o bronzeado à beira da piscina: "Perfeita"

A apresentadora Patrícia Ramos ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia ensolarado

Patrícia Ramos elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 22, ao compartilhar alguns cliques mostrando como está aproveitando o dia ensolarado no Rio de Janeiro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora e influenciadora digital ostentou seu corpo sarado ao surgir renovando o bronzeado à beira da piscina. Para o momento de lazer, ela apostou em um biquíni fininho, óculos escuros e boné.

A barriga chapada e as curvas impecáveis de Patrícia chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Diva", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", comentou uma fã. "Perfeita", falou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Patrícia está solteira desde o fim de seu casamento de cinco anos com Diogo Vitorio. Em maio, os dois publicaram uma foto preta e branca e comunicaram o término. "Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos."

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Ramos (@patriciaramos)

Patrícia Ramos desabafa sobre agressões do ex-marido

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos quebrou o silêncio no programa 'Encontro' da Globo. Em um relato impactante, ela detalhou pela primeira vez as agressões físicas, casos de estelionato e a perseguição que teria enfrentado durante seu casamento com o empresário Diogo Vitorio.

"Eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo. Eu já sabia que estava nessa situação, mas eu acreditava muito nessa mudança. Eu procurei um amigo e ele me desencorajou a fazer a denúncia. Ele dizia que ia passar, que era um momento de raiva, que ele ia mudar. E acabou que isso não aconteceu, infelizmente", contou. Confira o desabafo completo!