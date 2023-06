Patrícia Ramos aposta em look com decote e fenda após separação: "O corpão"

Solteira, a apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos ganhou elogios ao surgir com um look ousado nas redes socias

A influenciadora digital Patricia Ramos, que comandou o programa Rede BBB ao lado de Vivian Amorim, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir com um look ousado na noite desta segunda-feira, 5.

Solteira, a apresentadora exibiu seu corpaço ao surgir usando um top com um decote generoso e uma saia com uma fenda até o limite. O look branco com detalhes em azul deixou em destaque o abdômen definido e as pernas torneadas da artista, que completou a produção com uma rasteirinha.

A produção impecável da influencer ganhou elogios dos internautas. "Tá mais linda que nunca", disse uma seguidora. "Você é assim: maravilhosa", escreveu outra. "O corpão da gata", comentou uma fã. "Deusa", afirmou mais uma. "Perfeita", falou uma admiradora.

No fim de maio, Patrícia anunciou nas redes sociais o fim do seu casamento de cinco anos com Diogo Vitório. A apresentadora mostrou uma foto do ex-casal e falou sobre o término, que aconteceu de forma amigável entre eles.

"Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos. Agradecemos o carinho de todos", escreveu ela na ocasião.

Confira o look ousado da apresentadora:

Desabafo sobre o término

Após ficar alguns dias longe das redes sociais, Patrícia Ramos gravou alguns vídeos nos Stores do Instagram e fez um desabafo sobre o fim de seu casamento de cinco anos com Diogo Vitorio. "[...] Por mais que tenha sido uma decisão muito bem pensada, quando acontece, é sempre um baque, né?".

"E a vida é assim. Eu sou igual a vocês. Às vezes eu estou ótima, às vezes eu não estou. E eu gosto de compartilhar os meus momentos bons aqui com vocês, porque, afinal, rede social é isso, né, gente? Todo mundo sabe que a gente só compartilha o que a gente quer nas redes sociais. A gente só expõe a faceta da nossa vida que nós queremos que as pessoas conheçam, que nós queremos que as pessoas vejam."

