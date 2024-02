Parou tudo! Naiara Azevedo choca com fotos na praia

Que corpo é esse? Naiara Azevedo choca ao se exibir deslumbrante em dia na praia; cantora surpreendeu com curvas esculturais

A cantora Naiara Azevedo impressionou ao postar fotos em sua rede social curtindo uma praia em grande estilo. Nesta segunda-feira, 26, a ex-BBB, que estava envolvida em polêmicas financeiras com o ex-marido, surgiu deslumbrante com champanhe na mão.

Com a "cara da riqueza", a sertaneja fez várias poses ao posar na areia e esbanjando suas curvas esculturais. Naiara Azevedo então surpreende com os looks de banho nada discreto e com um toque de luxo.

"DIAS QUE FICARÃO PRA SEMPRE NA MEMÓRIA", disse ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Linda", admiraram. "Uau", exclamaram outros.

Vale lembrar que, em novembro do ano passado, Naiara Azevedo protagonizou polêmicas envolveu seu ex-marido e seus bens. A cantora chegou a prestar queixa na polícia. Após sair do BBB 22, ela falou sobre o fim do casamento com o ex. "É porque eu e o Rafa começamos nossa relação como melhores amigos, acabou evoluindo para um relacionamento, quando a gente entendeu que não tava fazendo bem um pro outro decidimos nos separar...", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo prestou queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB 22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.