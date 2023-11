Perdeu tudo? Naiara Azevedo diz que ex roubou seus bens

Em B.O., consultado por Leo Dias, Naiara Azevedo diz que descobriu que vários de seus bens não estão em seu nome, mas sim no do ex-marido

A cantora Naiara Azevedo está vivendo um drama em sua vida pessoal. Segundo divulgado pelo jornalista Leo Dias, a ex-BBB fez um B.O. na delegacia denunciando seu ex-marido, Rafael Cabral, e o cunhado, Fernando Cabral, de terem roubado todos os seus bens.

Conforme visto pelo integrante do Fofocalizando, a artista sertaneja teria declarado à polícia que é vítima de violência doméstica e que sente correr risco de vida por ter tido suas coisas colocadas no nome do ex-esposo e do irmão dele. Além disso, ele teria feito um seguro de vida no nome dela e ele como beneficiário.

“Declarante informa que descobriu que vários de seus bens, por exemplo, casas, fazenda, veículos de luxo, dentre outros bens adquiridos com o dinheiro obtido pelo trabalho de ambos e administrado pelo ex-marido e seus irmãos (juntamente com a genitora deles, Sra. Maria José Alves Cabral) não estão registrados em seu nome, mas no nome deles", diz o documento.

Naiara Azevedo também teria dito às autoridades que tem dois imóveis que estão tanto no nome dela quanto no de Rafael, e teme que ele prejudique o seu patrimônio. Segudo a famosa, ela teria assinado uma procuração para Maria José Alves Cabral ter plenos poderes por ter sido pressionada por Rafael.

Após sair do BBB 22, a cantora falou sobre o fim do casamento com o ex. "É porque eu e o Rafa começamos nossa relação como melhores amigos, acabou evoluindo para um relacionamento, quando a gente entendeu que não tava fazendo bem um pro outro decidimos nos separar...", explicou.

Naiara Azevedo presta queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.