Paolla Oliveira transforma vestidinho básico em look arrasador: ''Maravilhosa''

Na companhia de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira transforma peça básica em look poderoso; atriz impressionou ao se exibir em peça colada

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 17, a famosa compartilhou clique exibindo uma produção para curtir com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, e impressionou com seu estilo.

A famosa então transformou um vestido básico em um look poderoso. A artista combinou a peça marrom com jaqueta de couro, sandálias e uma maquiagem marcante. Paolla Oliveira deu um show de beleza ao colocar batom avermelhado.

"O mundo faz respirar e dançar… A noite vai ser boa", disse ela ao compartilhar os cliques feitos no espelho e com o amado. Nos comentários, os internautas admiraram a musa. "Adorei o vestido", aprovaram a peça. "Tão lindos, tão maravilhosa", babaram os fãs.

Vale lembrar que nos últimos dias, o casal compartilhou fotos nos EUA, onde o cantor está realizando uma turnê. Antes da viagem, eles marcaram presença em um festival em São Paulo e, na ocasião, a atriz deu o que falar com seu look com body transparente.

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA COM DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.