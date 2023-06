Paolla Oliveira rouba a cena com lingerie transparente: “Maravilhosa”

Ela pode! Atriz Paolla Oliveira arranca suspiros dos seguidores ao posar com lingerie reveladora

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para compartilhar um clique pra lá de ousado na tarde desta segunda-feira, 05. É que a artista elegeu uma lingerie reveladora para posar em um ensaio fotográfico. A musa, inclusive, precisou esconder o seio com a mãe para não mostrar demais no registro.

Poderosa, a namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu com um conjunto de alfaiataria preto com listras discretas na imagem. Mas o foco foi para o blazer, que aparece aberto, e deixa detalhes da lingerie de Paolla à mostra: ela escolheu um top transparente para o clique tirado pelo fotógrafo João Arraes. Com um carão arrasador, a atriz usa a mão para tampar o seio.

Na sequência, a morena ainda adicionou outro registro em que mostra detalhes da parte inferior do conjunto: a calça possui uma abertura na região do tornozelo. Com um salto alto aberto, foi possível notar que Paolla tem uma tatuagem discreta em seu pé, com um desenho do sol.

A atriz dispensou a legenda para o clique, mas a imagem foi o suficiente para levar os seus mais de 35 milhões de seguidores à loucura. Nos comentários, eles exaltaram a beleza de Paolla: “Maravilhosa”, disse uma fã. “Vivi Guedes, o retorno”, uma admiradora relembrou a personagem interpretada pela atriz na novela da Globo, ‘A dona do pedaço’.

Vale lembrar que a última aparição de Paolla Oliveira nas telinhas da Globo aconteceu no início deste ano, na novela das sete, ‘Cara e Coragem’. A atriz participou da trama como a dublê ‘Pat’.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira mostram obras de casa nova:

Juntos desde julho de 2021, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam nas redes sociais que estão de endereço novo! Neste fim de semana, a atriz publicou em seu Instagram um vídeo em que aparece ao lado do amado, exibindo detalhes das obras da nova residência do casal.