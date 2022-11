Paolla Oliveira rebola o bumbum em look mínimo em vídeo com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira seduz os fãs ao colocar o bumbum para jogo em dança ousada com look curtinho

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h49

A atriz Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo rebolando. Desta vez, a beldade surgiu deslumbrante ao usar um conjunto de biquíni e minissaia laranja.

Nas imagens, a artista apareceu de costas e colocou o bumbum para jogo ao rebolar na frente da câmera em um dia de sol. Paolla surgiu na área externa de uma casa e ainda contou com a participação especial do namorado, o cantor Diogo Nogueira, no vídeo. Ele apareceu dando um 'tapinha' no bumbum da amada e eles trocaram um abraço apaixonado.

Atualmente, Paolla Oliveira está no ar na novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta Pat.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira rebate rumores de separação

Há algumas semanas, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram alvos de rumores de que poderiam ter se separado. Porém, ela apareceu nas redes sociais para desmentir e confirmar que eles continuam juntos.

"Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disse ela ao mostrar fotos do casal.

