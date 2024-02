Paolla Oliveira aposta em vestido ousado para curtir show de Diogo Nogueira

Preparada para o Carnaval, Paolla Oliveira aposta em vestido ousado e brilhante para cair na folia e curtir o show de seu namorado, Diogo Nogueira

Dado a largada das comemorações de Carnaval, a atriz Paolla Oliveira mostrou que sabe arrasar nos looks. Na noite desta quinta-feira, 8, a artista mostrou detalhes do seu look escolhido para curtir o show de seu namorado, o cantor Diogo Oliveira, que irá se apresentar no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa mostrou que escolheu um modelito super ousado para a ocasião. Paolla posou de vestido curtinho, com decote e cortes estratégicos, para curtir a noite. A peça era toda de paetê, com animal print colorido, e finalizado com plumas.

De carão para a câmera, a artista deixou seus seguidores de boca aberta com os novos cliques. "É por isso que eu vivo no clube do samba. Tô chegando pro baile, hein", escreveu Paolla na legenda da publicação.

Os internautas e famosos logo rasgaram elogios para a beldade. "Linda", disse a atriz Cacau Protássio. "Uau", declarou a cantora Ivete Sangalo."Mulher brasileiramente brasileiríssima!", brincou um fã. "Radiante!! A melhor que temos!", enalteceu outro. "Nossa Rainha", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Paolla Oliveira discursa sobre os elogios em forma de ofensa

Ainda nesta quinta-feira, 8, Paolla Oliveira compartilhou mais um capítulo de seu projeto CarnaPaolla. O curta-metragem teve como temática a beleza, e abordou sobre o termo “descer a ladeira da beleza”, elogios em forma de ofensa e a famosa "beleza natural".

“Descer a ladeira da beleza… O que será isso, minha gente? É cansativo caminhar num mundo cheio de exigências e sem nenhuma garantia, onde acabamos esquecendo o que há de mais bonito em nós. Bora recalcular essa rota e construir nossa liberdade, que é essencial, com coragem de sermos quem somos? Nosso jogo, nossas regras!”, legendou ela em seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo, vemos Paolla descendo uma ladeira, intitulada de Ladeira da Beleza. Enquanto caminha, a atriz é surpreendida pelos comentários do público à sua volta: “Paolla Oliveira? Nem reconheci? Tá diferente, não sabia que você tinha esse cabelo. Menina, te alongou, te afinou, ficou até mais magra. Parece até mais alta”, “Nossa, você está ótima para quarenta anos, conservadíssima, nem parece, hein. Carnaval está chegando, você vai desfilar até que idade?”.

A artista passa pelas críticas, rumo a uma aula que promete ensinar a forma correta de se fazer uma maquiagem natural. Porém, chegando no local, ela percebe que a maquiagem natural é tudo, menos natural. Então, ela sobre o atual significado de beleza natural, a qual exige unhas postiças, cabelos aplicados, cílios postiços, entre outros.

“Ser mulher é caminhar por um mundo cheio de exigências e nenhuma certeza, nessa sociedade que virou um grande espelho com caixa de comentários. Beleza nesse mundo é sempre uma construção cultural. O que eu acho? Que beleza é se manter viva, alegre, no mundo que todos os dias tenta calar e entristecer a gente”, afirmou.

Clique aqui e veja o vídeo completo!