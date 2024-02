Beleza / Autoestima

Paolla Oliveira discorre sobre os elogios em forma de ofensa: "Cansativo"

Mais um episódio do “Carna Paolla” está no ar! Dessa vez, Paolla Oliveira abordou sobre “descer a ladeira da beleza" no curta-metragem

Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram