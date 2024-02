Paolla Oliveira ostenta suas curvas impecáveis em dia de ensaio na Sapucaí

Com look brilhante e ousado, Paolla Oliveira exibe toda a sua beleza ao se jogar no samba no ensaio técnico da Grande Rio na Sapucaí

A atriz Paolla Oliveira caprichou na escolha da fantasia para o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio na noite deste sábado, 3, na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. A estrela surgiu com um modelito prateado e com muito brilho.

O look destacou a beleza natural da estrela, com direito a barriga à mostra e destaque para as pernas torneadas.

Nas redes sociais, Paolla mostrou um ensaio fotográfico com seu look poderoso e falou sobre o enredo da agremiação neste ano. "Grande Lua, Grande Rio! Dois irmãos gêmeos em busca de seus pais legítimos, guerreiros que a cada desafio se erguem em constante ressuscitar. Pirapanema é estrela, guiança no caminho para o céu. Jaci é a Lua, que morre e se regenera sozinha. Solitária e fria, é capaz de ofuscar um astro dentro de um eclipse. Não se engane sobre a lua e seus poderes… Grande lua, Grande Rio! A avenida é o mar, e sou eu quem comanda a maré!!", disse ela.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Paolla Oliveira rebate comentário de seguidor

A atriz Paolla Oliveira não deixou passar uma acusação de que teria feito edições em um ensaio fotográfico recente. Um seguidor acusou a artista de ter feito Photoshop em um clique com pouca roupa e ela decidiu responder à altura.

A estrela compartilhou sua resposta nos stories do Instagram e negou o uso de edições na imagem. Ela contou que estava com uma meia-calça e que a fotógrafa do ensaio colocou uma luz que destacou a beleza da atriz.

"Sabe, fiquei pensando se responderia ou não esse tipo de comentário, e realmente não queria ter que vir aqui me justificar e dizer que estava usando uma meia, que completou o visual dentro da luz impecável da maravilhosa Bruna Castanheira - e isso é trabalho de uma equipe fantástica e não de retoque”, disse ela.

Então, Paolla ainda refletiu sobre a pressão para caber nos padrões de beleza impostos pela sociedade e defendeu sua postura. "Mais que isso: me lembrei que comecei a falar mais abertamente sobre o incômodo de ter que caber o tempo todo nas expectativas alheias para justamente poder usufruir de alguma liberdade que uma mulher no meu lugar possa ter conquistado. E meu desejo sempre foi só ser. Com mais roupa, menos roupa, coerente ou incoerente, inconstante, mutável, com um corpo mais magro ou mais gordo - mas sempre imperfeita, simplesmente porque sou um ser humano e sempre insuficientemente boa, porque sou uma mulher. A maior prova disso? Este e mais os milhares de comentários assim frequentes aqui e em vários perfis que apareço, mesmo sendo a mesma, numa foto produzida ou exposta dançando na rua. Taí a resposta que eu não quero mais precisar dar, mas que ainda preciso”, escreveu.