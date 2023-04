Pabllo Vittar mostra corpão e recebe chuva de elogios em fotos apenas de biquíni

A cantora Pabllo Vittar compartilhou algumas fotos em suas redes sociais onde provocava seguidores vestindo apenas biquíni

Nesta terça-feira, 4, Pabllo Vittar surpreendeu seus fãs ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos onde aparecia apenas de biquíni.

A drag queen surgiu sem caracterização exibindo a boa forma ao não usar a parte de cima do biquíni preto mínimo.

Em sua terra natal, Minas Gerais, a artista ainda deu zoom no biquíni fininho cavado no bumbum em outra selfie no banheiro.

Nos comentários, a cantora Simaria Mendes, irmã e ex-dupla de Simone, marcou presença e escreveu: “Belíssima”.

Os seguidores de Pabllo também adoraram os cliques e rasgaram elogios nos comentários! “Eita como é perfeita”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Linda”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Uau!

