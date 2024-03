Outra mulher! Mari Fernandez chama atenção da web com mudança na aparência

Cantora Mari Fernandez causa alvoroço nas redes sociais após exibir resultado de sua transformação física impressionante

Mari Fernandez tem dado o que falar nas redes sociais depois de passar por um transformação. Conhecida como a rainha do piseiro, a cantora impressionou ao compartilhar um vídeo de sua preparação para um show. Visivelmente mais magra, ela exibiu seu novo físico e deixou os seguidores curiosos com sua mudança.

No registro divulgado em sua conta oficial no TikTok, Mari aparece super produzida ao sair de um elevador para mais uma apresentação. Vestindo um body e uma minissaia nude, combinados com um salto da mesma cor, é possível notar os detalhes da impressionante transformação física da cantora, que exibiu uma silhueta bem marcada e sequinha.

Nos comentários da publicação, a mudança intensa de Mari gerou repercussão. Enquanto a artista recebeu elogios, alguns seguidores apontaram que a transformação pareceu desproporcional: “Gente, fizeram montagem ou é ela mesmo?”, uma admiradora perguntou. “Qual o segredo para mudar tanto?”, questionou um. “Por que fizeram isso?”, disse outro.

Vale lembrar que Mari compartilhou detalhes de sua transformação nas redes sociais. Com foco e determinação, ela revelou que perdeu peso através de uma rotina intensa de treinos e uma dieta regrada desde o ano passado: “Estamos aqui, estou pegando gosto. Estou gostando de malhar e de procurar me alimentar melhor”, disse nos stories do Instagram.

Além disso, a cantora explicou que, embora demore para emagrecer, sempre que se dedica consegue perder bastante peso. No final do ano, Mari contou que passou por um mês intenso de muito foco e conseguiu eliminar quase 7kg. Ela afirmou que alcançou esse resultado ao cortar bebidas alcoólicas, manter uma alimentação balanceada e treinar diariamente.

Para quem não acompanha a trajetória da rainha do piseiro, Mari Fernandez ganhou reconhecimento ao lançar sucessos como 'Não, Não Vou' e 'Parada Louca'. Além de se destacar nos palcos, a cantora também conquistou a simpatia de algumas celebridades. Recentemente, ela marcou presença para cantar no aniversário de Rafaella, irmã de Neymar Jr.

Mari Fernandez abre o jogo sobre sua orientação sexual:

Em novembro de 2023, a cantora Mari Fernandez surpreendeu ao falar abertamente sobre a sua sexualidade em uma entrevista no podcast PodCats, comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Na conversa descontraída, ela contou qual é a orientação sexual que se identifica e revelou se já ficou com homens e mulheres.

Mari contou que é bissexual e já viveu relações com diferentes pessoas. "Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", disse ela.