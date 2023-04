Novo visual! Thais Fersoza passa a tesoura no cabelo e exibe o resultado

Antes do seu aniversário de 39 anos, Thais Fersoza faz transformação no cabelo e surge com os fios mais curtos: 'Ano novo, corte novo!'

A atriz e apresentadora Thais Fersoza está com novo visual! Para celebrar a chegada dos 39 anos de vida, a artista decidiu realizar um novo corte de cabelo e adorou o resultado. A musa cortou os fios alguns centímetros e apareceu com o cabelo na altura dos ombros.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo com a transformação e falou sobre a decisão de fazer a mudança neste momento de sua vida. "Ano novo, corte novo! Aquela mudada no visual pra receber a nova idade... Eu tava há semanas querendo fazer essa mudança! Foi pouquinho, mas eu amei meu cabelo assim mais curtinho e com muito mais volume! Já tô querendo cortar mais!!! @andersonacouto simplesmente arrasou! Obrigada pelo carinho e dedicação! Eu ameeeeei!", disse ela.

Nesta quinta-feira, 13, Thais Fersoza comemorou o seu aniversário de 39 anos. Para marcar a data, ela compartilhou uma reflexão nas redes sociais. "Parece que foi ontem o meu 13/04/2022… mas um ano se passou e vários dias 13 também. Foram muitos momentos incríveis em família, com amigos, no trabalho, e claro, comigo mesma. Essa volta do sol foi linda e intensa! E hoje, muito grata pelo ano que se passou, agradeço a Deus a oportunidade de chegar em mais um 13/04, de muitos que ainda vou ter… dia em que chego muito feliz aos 39 aninhos. Tô pronta! Saúde, sorte de bençãos, amor, proteção! Viva! OBRIGADA SENHOOOR! Sou imensamente grata a Ti!", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Michel Teló faz homenagem para a esposa, Thais Fersoza

No dia do aniversário de Thais Fersoza, o cantor Michel Teló fez um post especial para celebrar o aniversário da esposa. Ele mostrou um vídeo com momento dos dois com os filhos, Melinda e Teodoro.

"Hoje o dia dia é dela!!!! O meu amor sem fim! Sabe isso que vc desejou no fundo da sua alma? Eu te desejo infinitas vezes mais! Eu não consigo ser feliz sem você. Que a sua vida seja plena de todas as coisas boas desse mundo! Deus te abençoe e te proteja sempre!!!!! Tenho muito orgulho da mulher que você é! Que alegria celebrar mais um aniversário ao seu lado! Te amo infinito @tatafersoza. Felicidade, sabedoria e paz!!!!", afirmou ele.