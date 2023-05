Nora de Faustão, Schynaider Moura impressiona ao exibir barriga sarada: "Maravilhosa"

Schynaider Moura, nora de Faustão, ganhou elogios ao exibir seu corpo escultural durante um jantar em Ibiza, na Espanha

Schynaider Moura (34) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural durante um jantar em Ibiza, na Espanha.

A modelo, que namora João Guilherme (19), filho do apresentador Faustão (73), ostentou sua barriga sarada ao apostar em um look poderoso: uma calça estampada, um top vermelho e um blazer preto.

A beleza e boa forma de Schynaider impressionou os internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Sempre linda e elegante", disse uma seguidora. "Mulher maravilhosa!", escreveu outra. "Muito gata", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Schynaider Moura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Schynaider celebra formatura ao lado do namorado

Na última quinta-feira, 27, a modelo Schynaider Moura celebrou com os familiares um momento mais que especial. É que a nora de Faustão (73), acaba de se formar como consultora de Turismo e hotelaria, em uma universidade de São Paulo.

Orgulhosa, ela publicou as fotos da cerimônia em seu perfil nas redes sociais, e falou sobre a conquista: "Estou realizando agora esse momento da minha vida. Que emoção! Momentos grandes de aprendizado. Gente, consegui!", disse ela, que ainda agradeceu o apoio que recebeu do amado, João Guilherme Silva, ao longo do curso. "Meu amor veio celebrar junto! Obrigada pela parceria sempre. Te amo, João", agradeceu ela, e mostrou as herdeiras usando o chapéu dos formandos.

