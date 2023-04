Nora de Faustão, Schynaider Moura celebra formatura ao lado do namorado, João Guilherme Silva

A modelo Schynaider Moura (34) celebrou com os familiares na noite desta quinta-feira, 27, um momento mais que especial. É que a nora de Faustão (72), acaba de se formar como consultora de Turismo e hotelaria, em uma universidade de São Paulo.

Orgulhosa, ela publicou as fotos da cerimônia em seu perfil nas redes sociais, e falou sobre a conquista: "Estou realizando agora esse momento da minha vida. Que emoção! Momentos grandes de aprendizado. Gente, consegui!", disse ela, que ainda agradeceu o apoio que recebeu do amado, João Guilherme Silva (19), ao longo do curso.

"Meu amor veio celebrar junto! Obrigada pela parceria sempre. Te amo, João", agradeceu ela, que ainda mostrou as filhas usando o chapéu dos formandos. Vale ressaltar que na última semana Schynaider Moura compartilhou uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha mais velha, Anne-Marie, que completou 14 anos de vida.

VEJA O STORY DE SCHINAYDER MOURA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

