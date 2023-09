No mar, Giovanna Lancellotti se destaca com corpaço escultural: ''Lindíssima''

Atriz Giovanna Lancellotti se destaca em cenário paradisíaco ao ostentar curvas deslumbrantes

A atriz Giovanna Lancellotti esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 17, a artista compartilhou cliques curtindo um dia de sol em Caraíva, na Bahia, e roubou a cena no local ao aparecer de biquíni.

Usando um modelo estiloso, a famosa ostentou suas curvas esculturais ao mergulhar e sair do mar. Dona de uma beleza natural, ela se destacou no cenário azul. "Domingo na Bahêa", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a atriz logo recebeu uma chuva de elogios. "Uau", exclamaram os fãs ao observarem os registros deslumbrantes. "Lindíssima", admirara. "Maravilhosa é ela, Brasil", exclamaram outros ao conferirem a série.

Recentemente, ao participar do podcast, Quem Pode, Pod, Giovanna Lancellotti falou sobre ter sofrido assédio em novela da Globo. "Tive alguns perrengue, tipo, assim, na época não existia o termo assédio, 11 anos atrás, não falava nem sobre relacionamento tóxico, então era muito difícil numa cena em que tinha sexo, nudez, você falar até aí pode, até aqui não pode. Hoje em dia é totalmente diferente. Era muito difícil você saber 'ah, aqui ele está passando a mão em mim, isso não precisa estar na cena'. E como não tinham esses termos, eu não tinha nem em que me apegar, aí eu tinha medo de falar alguma coisa, e eu ser antiprofissional. Meu medo era eu falar alguma coisa e alguém falar 'ué, isso faz parte da cena, você que não está preparada para isso'", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Por que Giovanna Ewbank não queria que o irmão namorasse Giovanna Lancellotti?

Uma declaração de Giovanna Ewbank durante seu podcast gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ela reencontrou a atriz Giovanna Lancellotti, que já namorou seu irmão, Gian Luca Ewbank.

Ao ficar cara a cara com a artista, ela se emocionou e chegou a confessar que não queria que os dois tivesse namorado. Isso porque ela temia que acontecesse o que acabou rolando de fato: o namoro terminou e as duas que eram melhores amigas acabaram se afastando.

"A gente não queria que eles namorassem de jeito nenhum exatamente por isso. Se um dia terminar, e aí, como a gente vai ficar? Minha mãe trabalhava com ela, estava todos os dias com ela. O meu pai tinha uma paixão alucinada por ela. Eu... ela era minha melhor amiga, porque a gente vivia junto. Por isso que a gente não queria que acontecesse", disse Ewbank com muita sinceridade.