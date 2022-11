No Catar, Gretchen ostenta corpaço em biquíni e rebate críticas: ''Jamais desrespeitaria''

Cantora Gretchen recebeu críticas ao surgir arrasadora em fotos de biquíni e rebateu comentários sobre desrespeitar a cultura do Catar

A cantora Gretchen (63) está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo e resolveu aproveitar o clima quente do local para vestir um de seus biquínis. Nesta quarta-feira, 23, ela compartilhou fotos com o look de praia arrasador e deu o que falar.

Nos registros, a Rainha do Rebolado apareceu usando um modelo preto sem alça e uma saída de praia branca deslumbrante. Na legenda da publicação, ela avisou que estava renovando o bronzeado escondido, já que no país não pode ficar com pouca roupa.

"Bom dia aaaa Brasil. Aqui no Qatar tomando sol escondida, porque na rua só com muita roupaaaaa mesmoooo. Nada de fora. Então. Pra não perder o bronze, na casa que estamos pode tomar sol. Ainda bem! Correspondente @choquei em momento de lazer", alertou sobre estar na intimidade dessa forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Os internautas que não leram a legenda acabaram criticando a famosa e ela logo rebateu os haters em outro post com uma foto ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, que está com ela na viagem. "Para os faladores de plantão sobre meu guarda roupa, conheço a cultura do país há muito tempo. E jamais desrespeitaria as leis e cultura de um país. Sendo assim, continuem acompanhando cada post LENDO A LEGENDA COM DETALHES. OK?", pediu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.