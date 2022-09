Nicolas Prattes causa na web sem camisa ao exibir tanquinho: ''Multiplica, senhor''

Ator Nicolas Prattes deixa seguidores de queixo caído ao compartilhar foto em frente ao espelho exibindo o corpão sarado

Redação Publicado em 05/09/2022, às 13h01

O ator Nicolas Prattes (25) chamou atenção da web e deixou os seguidores babando na noite de domingo, 04, ao postar um clique ousado!

Nas redes sociais, o artista, que está no elenco da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, ostentou seu corpão musculoso ao posar em frente ao espelho.

Na selfie, publicada em seu feed no Instagram, o famoso surgiu exibindo o abdômen trincado na selfie, deixando à mostra a "entrada" sarada ao posar de bermuda. "Vida que segue", escreveu Nicolas Prattes na legenda.

"F*** que não tá definido", brincou Rafael Zulu nos comentários. "Sem condições no tanto que é Lindoo", "Gente tenho psicológico pra isso não", "Trem lindoooo", "Homão gostosoooo", "Sempre lindo", "A minha pressão caiu", "Gostoso é pouco", "Multiplica, Senhor, multiplica", se derreteram os admiradores do galã.

Alguns internautas repararam na nova tatuagem no braço de Nicolas, um tigre: "Gostei da tatto nova, molecão", "A tattoo é só pro personagem? Ou é real mesmo?", disseram.

Para manter o físico, o famoso tem o hábito de cuidar do corpo. Recentemente, ele foi visto correndo pela orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e acenou para o fotógrafo.

Nicolas Prattes exibe corpaço musculoso na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Nicolas Prattes curte companhia de seus cachorros

Recentemente, Nicolas Prattes decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de seus cachorros, em sua casa. O ator publicou uma série de fotos onde ele aparece brincando com os animais, em diferentes momentos. Em um deles, inclusive, o ator exibiu seu abdômen trincado carregando um de seus pets no colo. No mesmo post,ele ainda exibiu um lindo nascer do sol e uma foto da sua refeição do dia. Um dos pets é uma cachorrinha que Prattes adotou após a dona morrer de covid-19.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!