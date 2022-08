Nicolas Prattes corre na orla da Barra da Tijuca e acena para fotógrafo

Ator Nicolas Prattes aproveitou a manhã desta quarta-feira, 31, para se exercitar em praia no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 31/08/2022, às 10h48

O ator Nicolas Prattes (25) aproveitou a manhã desta quarta-feira, 31, para se exercitar na orla da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O artista foi fotografado correndo na praia do Rio. Com um look confortável de academia, Nicolas posou sorridente para o fotógrafo presente no local, esbanjando simpatia, e aproveitou para fazer pose para as fotos.

Nas fotos, Nicolas Prattes exibiu o corpo definido através da regata leve. O ator surgiu belíssimo, e claro, roubou a cena com a beleza.

Veja as fotos de Nicolas Prattes na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/AgNews

Sem camisa, Nicolas Prattes curte a companhia de seus cachorros

Recentemente, Nicolas Prattes decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de seus cachorros, em sua casa. O artista publicou uma série de fotos onde ele aparece brincando com os animais, em diferentes momentos. Em um deles, inclusive, o ator exibiu seu abdômen trincado carregando um de seus pets no colo. No mesmo post, o ator ainda exibiu um lindo nascer do sol e uma foto da sua refeição do dia.

