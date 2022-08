Sem camisa, Nicolas Prattes curte a companhia de seus cachorros

Nicolas Prattes surgiu sem camisa se divertindo ao lado de seus dois cachorros

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 14h52

Nesta sexta-feira, 5, Nicolas Prattes (25) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de seus cachorros, em sua casa.

O ator publicou uma série de fotos onde ele aparece brincando com os animais, em diferentes momentos. Em um deles, inclusive, o ator exibiu seu abdômen trincado carregando um de seus pets no colo. No mesmo post, o ator ainda exibiu um lindo nascer do sol e uma foto da sua refeição do dia.

Na legenda, ele apenas escreveu: "A cara do Dump de Sexta".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Três nenéns!", disse um. "Meus meninos!", falou outro. "Que fofos! Adorei a carinha deles!", escreveu ainda um terceiro.

Confira as fotos de Nicolas Prattes se divertindo com seus cachorros sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Paolla Oliveira publica foto com seu cachorrinho Pernalonga

Recentemente, Paolla Oliveira (40) compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do seu cachorrinho Pernalonga.

Na imagem, a atriz aparecia com uma flor em sua mãe, enquanto o pet estava ao seu lado: "Namore alguém que te olha como o Perna olha pra mim... Na verdade esse safado olha pra qualquer um assim", escreveu ela na legenda do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!