Neymar Jr faz homenagem para a filha recém-nascida em seu corte de cabelo

Neymar Jr exibe novo corte de cabelo com homenagem especial para a filha recém-nascida, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr está com novo visual! Durante sua passagem pelo Brasil para acompanhar o nascimento de sua filha, Mavie, ele decidiu homenagear a herdeira recém-nascida em seu novo corte de cabelo.

Nesta segunda-feira, 9, o atleta chamou o seu cabeleireiro e fez um corte com a inicial do nome da filha na lateral de sua cabelo. A letra M ficou bem visível na cabeça do jogador e a foto repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Mavie nasceu na sexta-feira, 6 de outubro, em uma maternidade de São Paulo. Ela veio ao mundo durante a madrugada em um parto cesárea após a bolsa ter rompido no dia anterior. Neymar Jr veio às pressas da Arábia Saudita, onde joga atualmente, para conhecer a filha recém-nascida e trouxe o seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos.

As primeiras fotos de Mavie foram reveladas por Neymar e Bruna em um post compartilhado na noite de sexta-feira. A bebê apareceu pela primeira vez nas fotos com os fãs enquanto dormia no colo deles e até em uma foto tomando banho com o pai e sob o olhar da mãe.

A primeira foto de Mavie com os olhos abertos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie encantou os fãs dos pais ao aparecer com os olhos abertos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. A imagem foi compartilhada por um fã-clube do casal famoso e mostrou a bebê acordada e com look fofo.

Mavie surgiu com os olhos abertos e olhando com atenção para quem a segurava no colo enquanto usava um body escrito ‘irmã do Davi’.

Nos comentários, os fãs falaram que a bebê se parece com o pai. “Ela é a cara do pai dela”, disse um seguidor. “Nossa que princesinha linda, a cara do papai dela. Estou apaixonada”, declarou outro. “Neymarzinha”, escreveu mais um. “Muito parecida com o papai”, escreveu mais um.