Nanda Costa diz que vai radicalizar o visual e avisa: ''Se me querem pra próximo trabalho, falem agora!''

Atriz Nanda Costa relembra visual curtinho e conta que vai adotar look novamente após fim das gravações de 'Cine Holliúdy'

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h33

Nesta quinta-feira, 11, aproveitando o dia de TBT, a atriz Nanda Costa (35) usou as redes sociais para relembrar um visual muito estiloso que já adotou!

Em seu perfil no Instagram, a artista recordou a fase que teve os cabelos bem curtinhos e aproveitou para mandar um recado para diretores, produtores e roteiristas, ao revelar que está com vontade de mudar completamente o look.

A esposa de Lan Lanh (54) e mãe das pequenas Kim e Tiê, de apenas 9 meses, avisou que se a quiserem em um novo trabalho nas telinhas, esse é o momento, já que pretende radicalizar os cabelos após o fim das gravações da segunda temporada da série Cine Holliúdy.

"Bom dia, antes de mais nada. No meu último reels sobre maternidade real eu disse que depois ia falar mais sobre o meu cabelo, ainda não vai ser nesse post. Na verdade aqui é um aviso carinhoso para diretores, produtores e roteiristas, se vocês me querem de cabelo grande pro próximo trabalho, falem agora ou passe a foto pra ver o que pode acontecer a qualquer momento com essa mãe, assim que acabarem as gravações da minha participação em Cine Hollywood. Obrigada! Beijos", escreveu Nanda na postagem.

"Linda!!!! Mete a tesoura. A lace tá aí pra isso! Linda do avesso", sugeriu Fabiula Nascimento nos comentários. "Deusa", exaltou Carolina Dieckmann. "Linda de todo jeito!!!!", elogiou Isabella Taviani. "Gata em todas as versões", destacou uma admiradora. "Ficou parecendo a Tokio de La Casa de Papel", comparou outra. "Fica a cara da Lan", reparou mais uma, comparando Nanda com a esposa.

Nanda Costa brinca ao dizer que vai radicalizar o visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa mostra maternidade real em momento inusitado com as filhas

Na quarta-feira, 10, Nanda Costa decidiu dividir um momento inusitado que viveu ao lado das filhas, Kim e Tiê. A atriz publicou algumas fotos onde ela exibe as meninas olhando e fazendo companhia para ela em ida ao banheiro. "Quem vê cara não vê corre. Esse post é uma forma de dizer que nós, mães somos muito foda mesmo! Outro dia vi um post mais ou menos assim no IG da Sofia Maria, e hoje me vi exatamente nessa situação. Pensei em quantas vezes no amamentar passamos por isso. Né não?", disse a mamãe coruja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!