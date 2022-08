Nanda Costa vive momento inusitado com as filhas, Kim e Tiê

Nanda Costa compartilhou em suas redes um momento inusitado que viveu com as filhas, Kim e Tiê

Nesta quarta-feira, 10, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento inusitado que viveu ao lado das filhas, Kim e Tiê, de apenas 9 meses. A atriz publicou algumas fotos onde ela exibe as meninas olhando e fazendo companhia para ela enquanto ela vai ao banheiro.

Na legenda, a mamãe escreveu: "Quem vê cara não vê corre. Esse post é uma forma de dizer que nós, mães somos muito foda mesmo! Outro dia vi um post mais ou menos assim no IG da Sofia Maria, e hoje me vi exatamente nessa situação. Pensei em quantas vezes no amamentar passamos por isso. Né não?".

O post fez com que os fãs da artista rapidamente passassem a comentar no post, chocados com a situação: "É desse jeito mesmo!", escreveu um. "Maternidade real", falou outro. "Que fofuras!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Nanda Costa exibindo um momento inusitado que viveu com as filhas, Kim e Tiê:

Filha de Nanda Costa explode fofurometro em fotos inéditas

Recentemente, Tiê, uma das filhas de Nanda Costa, explodiu o fofurometro da web ao surgir encantadora, toda suja de açaí e mais tarde tomando banho para limpar toda a sujeira.

"Ainda bem que ela gosta de banho tanto quanto de açaí.", escreveu ela na legenda do post em questão.

