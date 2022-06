Namorada de Luan Santana, Izabela Cunha, chama atenção da web ao surgir com maiô cavado

Izabela Cunha, namorada de Luan Santana, deixou seus seguidores babando ao surgir com maiô cavado

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 19h45

Nesta quinta-feira, 30, Izabela Cunha (25), namorada de Luan Santana (31), chamou atenção da ao publicar cliques arrasadores em suas redes sociais.

A modelo, que está de passagem pela Bahia, foi clicada na porta do quarto do seu hotel e na beira da piscina, usando um maiô marron cavado, super estiloso, que realçava as curvas esculturais de seu corpo.

A gata ainda arrasou ao deixar seus cabelos com ondas naturais, e apostar em um óculos de sol preto arrasador.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Ah Bahia", acompanhado de um emoji de coração marrom.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindíssima como sempre!", escreveu um. "Deusa!", falou outro. "Que perfeita!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Izabela Cunha, namorada de Luan Santana, usando um maiô cavado: