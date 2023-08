Na praia, Jade Picon chama a atenção com físico mega sarado

De vermelho, Jade Picon chama a atenção ao exibir curvas muito desenhadas ao curtir praia

A influenciadora Jade Picon roubou a cena em mais uma aparição na praia, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 04, a atriz, de Travessia, começou o dia curtindo o local e chamou a atenção mais uma vez com seu físico sarado.

Usando um biquíni vermelho, a ex-BBB exibiu suas curvas bem torneadas e impressionou ao deixar sua barriga com gominhos em evidência. Jade Picon aproveitou o passeio ainda para dar um mergulho e surgiu com os cabelos molhados nos cliques.

Ainda nesta quarta-feira, 02, a famosa ostentou sua barriga reta ao jogar futevôlei na praia. Além de realizar exercícios funcionais, ela mostrou que curte o esporte e vem sido flagrada realizando a atividade.

Nas últimas semanas, a influenciadora aproveitou suas férias após o fim de Travessia, novela das nove que antecedeu Terra e Paixão, para curtir uma viagem luxuosa pela Tailândia, onde deu um show de beleza ao aparecer de biquíni.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Jade Picon vira piada no 'Altas Horas' ao falar sobre os dotes culinários

A influenciadora e atriz Jade Picon marcou presença no programa Altas Horas e fez a plateia rir ao falar sobre seus dotes culinários.

Sentada conversando com o comediante Paulo Vieira, a chefe de cozinha Paola Carosella e o apresentador Serginho Groismann, ela começou a falar sobre sua alimentação, que é super regrada, e contou que ela é quem cozinha os alimentos.

"Eu cozinho todos os dias, eu amo! Real! Tudo que eu como sou eu que faço… Por exemplo: salada. [risadas na plateia] vocês têm que entender que minha alimentação é diferenciada”, disse ela, tentando se explicar após arrancar risadas dos convidados.

“Tipo eu não como arroz, não como pizza, não como massa, não como pão… Só vegetais, peixinho grelhado também e peixe tem que ser na panela. Mas proteína vegana, que eu compro muita coisa vegana, é tudo na AirFryer”, contou.

Na web, os internautas brincaram com a fala da atriz de Chiara, em 'Travessia'. "Ou seja, come capim", brincou um. “Já é o começo né?! Porque para quem tinha dificuldades em espremer uma laranja no espremedor raiz no BBB, ela evoluiu muito!”, disse outra, relembrando os poucos talentos para as atividades domésticas da criadora de conteúdo.

Veja vídeo: