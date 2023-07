De biquíni, Jade Picon ostenta corpo impecável ao mergulhar no mar da Tailândia

Ex-BBB e atriz Jade Picon aproveita sol para renovar as energias em passeio de barco pela Tailândia

Nesta quinta-feira, 6, a atriz e influenciadora digital Jade Picon mostrou que está vivendo ao máximo sua viagem pela Tailândia! Desta vez, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 fez um passeio de barco pela paradisíaca Pukhet, uma das localidades mais visitadas do país asiático. A famosa pegou duas embarcações para chegar no destino final, uma das praias mais maravilhosas da região.

“Estamos indo para uma praia, pegamos outro barquinho para entrar em outro ponto”, disse a atriz, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Vivendo momentos lindos”, afirmou. Jade aproveitou para fazer diversas fotos lindas no barco, se pendurando em uma das janelas e mergulhando no mar, que tinha uma cor verde bem intensa.

Usando um biquíni mínimo da cor marrom, a influenciadora digital deixou seu corpão escultural à mostra, exibindo seu tanquinho para lá de trincado e invejável, mostrando que todo o treino está valendo a pena.

Jade Picon - Créditos: Reprodução / Instagram

Jade Picon - Créditos: Reprodução / Instagram

Jade Picon - Créditos: Reprodução / Instagram

Na Tailândia, Jade Picon desabafa após 'fugir' de museu: "Traumatizada"

Através de seus Stories do Instagram, Jade Picon contou que foi conhecer o museu de fantasmas, mas saiu depois de um minuto do local, já que é 'traumatizada' por ter visto vários filmes de terror quando era mais nova.

"Eu vi tanto filme de terror quando eu era criança, que eu fiquei traumatizada quando vi um, que eu nem vou falar o nome do filme, porque eu me caguei de medo, nunca mais eu vi. Aí, tem esse museu dos fantasmas, eu falei que não ia entrar, é o povo ficou: 'Entra! Entra!'. Entrei e vi que tava uma vibe caótica e sai, eu vou muito bem ficar aqui sentada vendo o templo", contou ela no começo do vídeo, mostrando que iria ficar sentada do lado de fora.

Depois, Jade seguiu explicando que é bastante medrosa. "Eu juro, era programação minha com as minhas amigas [ver filme de terror]. Juntava um grupo e todo mundo ia para casa de alguém ver. Só que aí beleza, você assiste com a galera e está tudo bem. Meu, eu chegava em casa e não conseguia tomar banho sozinha", relembrou. No vídeo, também era possível escutar os gritos das pessoas que entraram no museu. "Estou falando, vocês ouviram os gritos? Estão rolando loucurinhas lá dentro", completou a ex-BBB.