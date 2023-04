Na piscina, Iza ostenta corpaço e leva mão boba do namorado: ''Linda''

Com o novo namorado, Iza ostenta corpão torneado na piscina e chama a atenção ao levar mão boba do amado

A cantora Iza (32) chamou a atenção nesta segunda-feira, 03, ao compartilhar fotos ousadas com o seu novo namorado, o jogador de futebol Yuri Lima (28). Com o amado, ela surgiu curtindo uma piscina com muito amor e deu o que falar.

Além de ter dado um show de beleza ao surgir de biquíni, ostentando seu corpaço escultural, a artista mostrou que está vivendo um relacionamento cheio de paixão com o atleta. Levando uma mão boba dele, Iza exibiu seu bumbum empinado clima de romance.

"Boa semana, meus talismãs", desejou a famosa aos fãs ao compartilhar os cliques arrasadores exibindo o momento de sua intimidade com o namorado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a cantora e seu parceiro. "Linda", disseram os fãs. "Triste pra gente que é solteiro", brincaram outros. "Ele sabe que venceu", enalteceram a artista.

++ Yuri Lima publica primeira foto ao lado de IZA: ‘Dona de Mim’

Veja as fotos de Iza com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza explica motivos de estar namorando jogador do Mirassol, Yuri Lima

A cantora carioca Iza decidiu revelar os motivos que fizeram ela se apaixonar pelo jogador de futebol do Mirassol, de São Paulo, Yuri Lima. A artista e o meio-campista assumiram o relacionamento recentemente, em fevereiro.

Iza conta que assim que começou a conversar com o atleta, percebeu que Yuri era uma pessoa incrível. “Eu acho ele um gostoso! Comecei a trocar ideia com ele pela internet. Vou falar sobre isso pela primeira vez. Conheci ele no Instagram”, revelou a cantora, em uma entrevista para o UOL.

“Meses depois que postei sobre a minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias”, contou Iza. “Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu”, continuou.

“A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando", comentou a cantora, sobre as qualidades que ela vê em Yuri.

Yuri é o primeiro relacionamento que Iza assume desde que colocou um fim em seu casamento com o produtor Sérgio Santos. A cantora e ele se casaram no ano de 2018, terminando a união em outubro de 2022.