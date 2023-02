Yuri Lima publica primeira foto ao lado de IZA: ‘Dona de Mim’

Jogador do Mirassol Yuri Lima aproveita Dia dos Namorados gringo para se declarar para cantora IZA

Nesta terça-feira, 14, o jogador de futebol Yuri Lima (28), meio campista do Mirassol, e a cantora IZA (32) assumiram oficialmente o relacionamento! O casal apareceu abraçadinho em algumas fotos compartilhadas pelo atleta, para comemorar o Valentine’s Day, que é o Dia dos Namorados comemorado pelos países do hemisfério norte.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, o atleta escreveu: “Dona de mim”, se referindo à uma música da própria cantora para se declarar à amada. IZA não deixou a declaração passar em branco e respondeu com um comentário escrito: “Meu”.

A postagem conta com duas fotos do casal de pombinhos abraçadinhos, além de um vídeo do atleta curtindo um show da cantora. Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para o mais novo casal do momento.

Veja a publicação do jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol, se declarando e assumindo o relacionamento com a cantora IZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)



No Valentine’s Day, Iza compartilha vídeo com seu novo affair e se declara

A cantora IZA também fez questão de postar uma declaração para seu amado, o jogador de futebol Yuri Lima. A cantora compartilhou em seu Instagram um pequeno vídeo de seu novo affair, o jogador de futebol Yuri Lima (28) , na cama mexendo em seu celular. Na legenda do story, a dona do hit “Pesadão” se declarou ao amado escrevendo: “Saudade do #valentine @yurilima94”.