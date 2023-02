No Valentine’s Day, Iza compartilha vídeo com seu novo affair e se declara

Iza compartilhou um vídeo do seu novo affair, o jogador Yuri Lima, e se declarou em suas sociais chamando o atleta de seu “valentine”

Nesta terça-feira, 14, países como Estados Unidos, Argentina e Reino Unido celebram o Dia dos Namorados, ou em inglês Valentine’s Day. Apesar do Dia dos Namorados aqui no brasil só ser comemorado no dia 12 de junho, Iza (32) não perdeu a oportunidade de se declarar para seu amado.

A cantora compartilhou em seu Instagram um pequeno vídeo de seu novo affair, o jogador de futebol Yuri Lima (28) , na cama mexendo em seu celular.

Na legenda do story, a dona do hit “Pesadão” se declarou ao amado escrevendo: “Saudade do #valentine @yurilima94”.

No início deste mês, Iza foi a cidade de Mirassol no interior de São Paulo para ver Yuri jogar contra o Palmeiras em um jogo do Campeonato Paulista.

Em janeiro, o atleta já havia confirmado que estava saindo com a cantora ao site Gshow, porém na época, Yuri disse que os dois estavam “se conhecendo”.

Reprodução: Instagram

Beleza!

Recentemente, Iza deixou seus seguidores babando ao compartilhar em suas redes sociais uma foto fazendo topless na praia.

A artista surgiu deitada na areia, usando apenas a parte de baixo do biquíni, e impressionou ao exibir sua boa forma.