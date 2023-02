Iza faz topless na praia e impressiona ao exibir corpão: "Essa mulher é uma deusa"

A cantora Iza arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço em dia de praia

A cantora Iza (32) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar um clique fazendo topless na praia.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece deitada na areia, usando apenas a parte de baixo do biquíni, e impressionou ao deixar seu bumbum perfeito em evidência. Na legenda, ela apenas colocou um emoji de sereia.

O registro deixou os fãs enlouquecidos e recebeu vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Rainha", escreveu outra. "Essa mulher é uma deusa", comentou uma admiradora. "A mulher mais linda desse país", falou mais uma. "É muita beleza", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Iza está vivendo um affair com o jogador Yuri Lima (28), e recentemente, ela foi vista no jogo do Mirassol contra o Palmeiras, que aconteceu na quinta rodada do Campeonato Paulista. A artista marcou presença na partida, que aconteceu no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, que fica em Mirassol, no interior de São Paulo, e foi flagrada na área VIP, onde acompanhou o jogo e chamou atenção do público que estava presente no local, acenando para os fãs.

Confira a publicação de Iza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!