Vivendo affair com jogador, Iza assiste a jogo em estádio

No jogo do Mirassol contra o Palmeiras, na noite de quarta-feira, 01, cantora Iza marcou presença para prestigiar seu novo affair

A cantora Iza (32) foi vista no jogo do Mirassol contra o Palmeiras na noite de quarta-feira, 01, na quinta rodada do Campeonato Paulista.

A artista marcou presença na partida que aconteceu no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, que fica em Mirassol, no interior de São Paulo. Isso porque seu novo affair, Yuri Lima (28), joga usando a camisa 5 do Leão.

Na área VIP, ela acompanhou a partida e chamou atenção do público que estava presente no local, acenando para os fãs.

Vale destacar que Yuri Lima já teve passagens por clubes como Santos e Fluminense, e chegou ao Mirassol para a temporada de 2023. Apesar da boa atuação de Yuri em campo, seu time foi derrotado por 2 a 0 dentro de casa, com gols dos jogadores Breno Lopes e Atuesta.

Recentemente, o jogador de futebol confirmou que está vivendo um romance com Iza em entrevista ao Gshow. Após repercussão de foto em que aparece junto com uma mulher, supostamente Iza, ele falou: “Estamos nos conhecendo. O que eu posso falar é que sou fã demais da Isabela”, comentou ele, sem dar muitos detalhes do affair, em conversa com a jornalista Marcela Ribeiro.

Confira a cantora Iza no jogo do novo affair:

Quarta-feira.

Chuva.

5ª rodada do Paulistão.

Mirassol x Palmeiras.

Palmeiras com time reserva.

Estádio Maião.

Yuri Lima veste a camisa 5.

Iza presente.

Acena sorridente.

O amor é PESADÃO



narramos no YouTube do @Paulistaopic.twitter.com/WoEFGkkbGq — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) February 2, 2023

Divulgação/Mirassol | Reprodução pic.twitter.com/mmx4vvm8zK — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 2, 2023

Iza vai a estádio para assistir a jogo entre o Mirassol e o Palmeiras do novo affair, Yuri Lima pic.twitter.com/8WtqofDOHI — oliberal.com (@oliberal) February 2, 2023

Iza surge poderosa com novo visual de franjinha

Na tarde de terça-feira, 31, Iza surpreendeu os seguidores e provou mais uma vez que ela expert quando o assunto é beleza.

Para encerrar o mês, a cantora resolveu inovar e aderiu o visual de franjinha de tranças, que realçou ainda mais a sua aparência. Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta oficial no Instagram, a morena surgiu maravilhosa ao exibir o novo estilo das madeixas. “Fala tu, meu talismã", escreveu ela na legenda

