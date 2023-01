Yuri Lima confirma que está vivendo um affair com IZA

Jogador de futebol Yuri Lima confirma romance com cantora IZA que virou principal rumor da internet

O jogador de futebol Yuri Lima (28) confirmou que estaria vivendo um romance com a cantora IZA (32)! Em uma entrevista, o meio-campista do Mirassol, de São Paulo, deu a resposta que todos os internautas queriam ao boato que tomou conta da internet nos últimos dias.

Uma das razões do rumor ter tomado tanta força, foi a foto que o jogador compartilhou em seu story de sua conta oficial no Instagram. Na imagem, ele aparecia junto de uma mulher, apenas mostrando a silhueta do “casal”, no escuro. Os usuários já haviam percebido que era a cantora, principalmente por conta dos boatos.

Então, em uma conversa com a jornalista Marcela Ribeiro, do Gshow, ele confirmou o que todos queriam saber. “Estamos nos conhecendo. O que eu posso falar é que sou fã demais da Isabela”, comentou ele, sem dar muitos detalhes do affair.

“Olha, eu sou muito reservadão. Não quero falar disso não”, respondeu, contando que ficou assustado com a repercussão que o possível romance teria tomado nas redes sociais. “Que loucura isso… Assustado é pouco”, completou.

Conheça Yuri Lima, jogador de futebol apontado como possível affair de Iza

Yuri Lima é um jogador de futebol de 28 anos, nascido na cidade de São Paulo. Jogando como volante, ele começou a carreira em 2016, tendo passagens pelo Audax Rio e Osasco Audax. Já em 2018 e 2019, acabou tendo uma melhora na carreira, indo jogar pelo Santos, e depois, no Fluminense.

No ano de 2021, ele foi emprestado para o Cuiabá, onde foi reserva, voltando um ano depois para o clube carioca, sendo emprestado novamente, agora, para o Juventude. No ano de 2023, Yuri fará parte do elenco do Mirassol, de São Paulo, que está na Série C do Brasileirão. Ele já estreou pelo Mirassol, jogando no último sábado, 14, no jogo contra o Santos, seu antigo clube, válido pela primeira rodada do Paulistão A1. Na partida, o Leão acabou perdendo de 2 x 1, e Yuri ainda saiu com um cartão amarelo.