Musculoso, filho de Carla Perez levanta a camisa para mostrar seu abdômen definido

É um tanquinho! Filho caçula de Carla Perez, Victor Alexandre sensualiza na academia para exibir sua barriga musculosa no espelho

O jovem Victor Alexandre (19), filho caçula de Carla Perez (45) e Xanddy (43), esbanjou sensualidade nas redes sociais ao caprichar na pose após o treino do dia. O rapaz levantou a camiseta em uma selfie na academia para ostentar o seu abdômen trincado e com gominhos.

Na selfie, o rapaz apareceu em um vestiário com a barriga sarada à mostra e escreveu: “Estou chegando lá”.

Há poucos dias, Carla Perez mostrou uma foto de toda a família reunida na hora do treino. Ela, o marido e os dois filhos, Victor Alexandre e Camilly Victória (21), apareceram abraçados após o exercício do dia. “Dia da família, e a gente está como?”, disse na legenda.

Homenagens dos pais no aniversário dele

Em dezembro de 2022, Victor Alexandre completou 19 anos e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Xanddy celebrou a nova idade do filho. “19 anos do @victoralexandrecp hoje, alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha? Filho, hoje o dia é ainda mais especial porque nesta data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor”.

A mãe de Victor, Carla Perez também foi ao seu Instagram celebrar o aniversário do filho caçula! Para isso, a dançarina recriou uma foto em que ela e Xanddy seguram o menino ainda bebê.

“Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho!! Oro para que Jesus Cristo continue te iluminando, te abençoando e que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Hoje, o dia é todinho seu... E que felicidade poder celebrar mais um ano assim, todos aqui juntinhos”, escreveu a mãe do jovem.