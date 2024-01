Mônica Benini ganha elogios ao esbanjar beleza em momento de lazer: "Linda"

Mônica Benini, mulher do cantor Junior Lima, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia ensolarado

Mônica Benini chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 9, ao compartilhar alguns cliques em que aparece relaxando.

Aproveitando o dia ensolarado, a artista surgiu usando um biquíni hot pants, que destacou seu corpo sarado. Ela também apostou em óculos escuros e deixou os fios presos com rabo de cavalo. Ao dividir os registros fazendo pose no feed do Instagram, a mulher do cantor Junior Lima celebrou o momento de lazer.

"Sol, sombra e água salgada. Pra mim, a melhor combinação pra iniciar o ano", garantiu Benini na legenda da publicação, arrancando elogios dos seguidores. "Linda", disse a cantora Sandy, cunhada de Mônica. "Maravilhosa", escreveu uma fã. "Uma deusa", afirmou outra. "Linda. Feliz 2024 recheado de coisas boas", desejou uma admiradora.

Vale lembrar que Mônica e Junior são pais de Otto, de 6 anos, e de Lara, de 2 anos.

Junior Lima se declara para a esposa em data especial

Em outubro do ano passado, o cantor e músico Junior Lima esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, Monica Benini. Ela completou 38 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do marido nas redes sociais.

Ele relembrou uma foto da amada sorridente e falou sobre o seu amor por ela. "Hoje é o dia da minha parceira nas alegrias e nas tristezas. Minha companheira de vida, mãe das coisinhas mais lindas que já criamos juntos. Te amo muito!", disse ele na legenda.

Nos comentários, Monica adorou a homenagem. "Amor da minha vida", respondeu. Os dois, que estão casados há quase 9 anos, são pais de Otto, de 6 anos, e de Lara, de 2 anos. Confira a publicação!