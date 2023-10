Junior Lima se declara para a esposa, Monica Benini, em data especial

Junior Lima faz declaração de amor para celebrar o aniversário de sua esposa, Monica Benini

O cantor e músico Junior Lima esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, Monica Benini, nesta quarta-feira, 11. Ela completou 38 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do marido nas redes sociais.

Ele relembrou uma foto da amada sorridente e falou sobre o seu amor por ela. “Hoje é o dia da minha parceira nas alegrias e nas tristezas. Minha companheira de vida, mãe das coisinhas mais lindas que já criamos juntos. Te amo muito!”, disse ele na legenda.

Nos comentários, Monica adorou a homenagem. “Amor da minha vida”, respondeu. Os dois são pais de Otto, de 6 anos, e de Lara, de 2 anos.

Vale lembrar que os dois estão casados há quase 9 anos. No aniversário de 8 anos de união, em outubro de 2022, eles trocaram declarações de amor nas redes sociais. "8 anos das promessas que saíram do fundo do meu coração. Na alegria, na tristeza ou qualquer outra situação! Te amo profundamente @monicabenini. Que sejamos sempre muito parceiros e inteiros! Vamos nessa, que isso é só o começo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Antes disso, ela escreveu: "8 anos de um dos dias mais felizes da nossa vida. E parece que foi ontem… lembro de cada sensação, do frio na barriga, da alegria que nos deixou com sorrisos largos. E lembro que acabei meus votos te falando que eu escolhia casar com você todos os dias. 8 anos se passaram e eu continuo escolhendo nós".

