Mirela Janis se inspira em Dulce Maria ao transformar visual: "Sou muito fã"

A influenciadora digital Mirela Janis mostrou nas redes sociais a mudança que realizou nos fios inspirada na cantora Dulce Maria

Mirela Janis impressionou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 9, ao mostrar a transformação que realizou em seu visual. Fã assumida da cantora e atriz Dulce Maria, a influenciadora digital decidiu se inspirar na estrela mexicana para dar um novo toque nos seus fios.

A transformação, aliás, aconteceu para a festa que a artista realiza anualmente. "Todos os anos muda o abada da Festa do Gelo e eu também faço uma transformação no cabelo. Na primeira vez deixei o cabelo rosa com azul, na segunda vez deixei colorido e dessa vez me inspirei na Dulce Maria que todo mundo sabe que eu amo e que eu sou muito fã", revelou ela para à CARAS Digital.

Embora já estivesse com os cabelos em um tom de vermelho semelhante ao da cantora, Mirela decidiu levar a inspiração adiante, recriando as mechas características que Dulce usava quando interpretava a icônica personagem Roberta Pardo, na novela Rebelde. "Como já estava com o cabelo da cor do dela, decidi me inspirar ainda mais e fazer as mechas exatamente como ela fazia", explicou.

Durante a passagem de Dulce no Brasil, com o grupo RBD, a influencer se encontrou com a cantora, o que a impulsionou ainda mais a buscar referência da artista para esse novo visual. "Tenho muita inspiração nela, e com toda essa vibe do retorno do RBD ao Brasil, essa volta com tudo do grupo, decidi inovar e me inspirar na Dulce para fazer essa mudança", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MIRELA JANIS 🍦 (@mirelajanis)

Leia também:Dulce Maria revela como foi cantar única música em espanhol gravada por Marília Mendonça: 'História'

Mirela Janis e Yugnir compram casa em Orlando depois de casamento milionário

casal de influenciadores Mirella Janis e Yugnir compraram uma casa na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos da América. Após um casamento que custou cerca de R$ 2 milhões, em maio deste ano, os pombinhos celebraram a conquista ao aparecer em fotos em frente à residência estadunidense.

"Compramos nossa casa em Orlando! Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver o que estou vivendo hoje. Antes eu não tinha condições de viajar pra cá, muito menos comprar uma casa", escreveu a influenciadora digital. Confira!