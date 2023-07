Mirela Janis e Yugnir compram casa em Orlando depois de casamento milionário

Após casamento milionário, influencers Mirela Janis e Yugnir compram propriedade nos Estados Unidos

Nesta terça-feira, 18, o casal de influenciadores Mirella Janis e Yugnir compraram uma casa na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos da América. Após um casamento que custou cerca de R$ 2 milhões, em maio deste ano, os pombinhos celebraram a conquista ao aparecer em fotos em frente à residência estadunidense.

“Compramos nossa casa em Orlando! Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver o que estou vivendo hoje. Antes eu não tinha condições de viajar pra cá, muito menos comprar uma casa”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“E hoje estamos aqui, na nossa casa!!! Obrigada Deus por esse presente que eu sei que veio dos céus! Obrigada meus cremosinhos, vocês fazem parte disso!!!”, completou Mirela, mostrando a fachada da casa, cinza e com detalhes em pedra, compartilhando também fotos de alguns cômodos da propriedade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MIRELA JANIS 🍦 (@mirelajanis)

Mirela Janis se irrita e rebate rumores sobre Lua de Mel: ‘Pagava nem a passagem’

Durante sua lua de mel para Bora Bora, Mirela Janisse irritou por conta das críticas sobre sua viagem. A ex-Power Couple e seu marido estavam sendo acusados de usar o dinheiro dado pela tia de Yugnir, Iran, que foi casa com o jogador de futebol Hulk Paraíba. Ela deu R$ 50 mil para os recém-casados. “Deus nos abençoou e a graças a Jesus nós estamos aqui. Porque uma menina comentou aqui ‘com o dinheiro da tia do Yugnir é muito fácil’. Meu amor, os 50 mil que ela deu não pagava nem a passagem executiva que a gente veio. Porque essa viagem ficou em mais de 200 mil reais”, comentou a influenciadora digital.

“Vai ter pessoas no meio do seu processo que vão apontar o dedo e dizer que não é o seu mérito, que não foi Jesus que fez, que é por causa de outras pessoas. Só que você sabe da sua verdade e você sabe onde Jesus te coloca e se eu tô aqui hoje, foi porque Jesus, Deus misericordioso, me abençoou para eu ter dinheiro”, finalizou Mirela.