Mileide Mihaile choca com roupa de banho cavada na praia: ''Mulherão''

Influenciadora Mileide Mihaile choca ao exibir corpaço em dia na praia; ex-A Fazenda fez lipo e treinos pesados recentemente

A influenciadora Mileide Mihaile impressionou com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 27, a ex-A Fazenda compartilhou cliques curtindo uma praia no Ceará e chamou a atenção com seu físico escultural.

Usando um biquíni preto, de modelo cavado e bem estiloso, a mãe do filho de Wesley Safadão esbanjou suas curvas torneadas e bem desenhadas, conquistadas após uma lipo HD e muitos treinos na academia.

"Eu amo que aqui é verão o ano inteiro", disse Mileide Mihaile ao se exibir no look de banho. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Um mulherão", definiram os fãs. "Mulher, que biquíni lindo é esse?", perguntaram outros ao verem a peça.

Ainda nas últimas semanas, a artista estava em Miami, nos EUA, onde roubou a cena ao surgir com um biquíni verde e amarelo, no clima do Brasil. Ainda na viagem, ela parou tudo ao ostentar suas curvas em um passeio de barco.

Mileide Mihaile encanta ao surgir com o filho

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile encantou ao compartilhar fotos de um dia especial ao lado de seu filho, Yhudy Lima. A famosa mostrou que ganhou uma homenagem de Dia das Mães do herdeiro e esbanjou amor.

Cheia de estilo, a digital influencer marcou presença na escola do menino, fruto do relacionamento que teve com o cantor Wesley Safadão. Mileide então fez selfies com o jovem, exibiu a lembrancinha e até publicou um vídeo se divertindo com ele no local.

"Eu amo ser mãe e afirmo para vocês que é um dos papéis que eu mais amo exercer! Ser mãe me torna uma mulher mais feliz, segura, forte e resiliente. Que vocês estejam sempre perto e aproveitando cada momento com os seus filhos. E hoje foi lindo na escola celebrando o amor mais puro e verdadeiro do mundo", disse ela sobre a oportunidade de ter Yhudy Lima em sua vida.